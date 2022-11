Marco Kasper ist gar nicht erst nach Schweden zurückgekehrt. Nach den Nationalteam-Einsätzen beim Deutschland-Cup reiste er mit der Salzburger Abordnung direkt in die Mozartstadt. Dort stehen sie heute (20.20 Uhr) wieder gemeinsam auf dem Eis. Allerdings als Gegner. „Das wird sicher spannend“, sagt der 18-Jährige lächelnd. Der Klagenfurter kämpft mit Titelverteidiger Rögle nach makelloser Gruppenphase um den Viertelfinaleinzug. Und die Ziele des Teams aus dem Städtchen Ängelholm bleiben unverändert: „Wir wollen in der Champions League natürlich weiterhin im Bewerb bleiben. Aber Salzburg darf nicht unterschätzt werden. Wir müssen sicher unsere beste Leistung abrufen“, legt sich Kasper fest. Vielleicht auch, um ein Erfolgserlebnis für den Liga-Alltag mitzunehmen. Dort lief es für Rögle noch nicht ganz so rund (12. in der Tabelle).