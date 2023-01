Die Trendwende scheint gelungen. Vor wenigen Wochen rangierte Rögle noch am 13. Rang in der SHL-Tabelle und rutschte somit in Sphären von Abstiegsplätzen ab. Zudem musste der Vorjahressieger der Champions Hockey League seine Ambitionen hinsichtlich Titelverteidigung begraben. Im Viertelfinale setzte sich Tappara Tampere im Rückspiel mit 5:1 durch und stieg auf.