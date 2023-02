Gerade zum richtigen Zeitpunkt stellt sich im Lager der Rotjacken Erleichterung ein. Monatelang kämpfte der KAC mit unzähligen Verletzungen, musste teilweise mit einem extrem verkürzten Line-up die Spiele bestreiten. Die schwierige Personalsituation dürfte sich in den nächsten Tagen aber endlich entspannen. Bereits heute im Auswärtsspiel bei den Graz 99ers werden gleich drei Langzeitausfälle ihr Comeback feiern. Nick Petersen, Finn van Ee und Daniel Obersteiner stehen Trainer Petri Matikainen ab sofort wieder zur Verfügung, und auch David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger (alle zuletzt erkrankt) haben sich wieder fit gemeldet.



„Es ist ein gutes Gefühl, wieder dabei zu sein und der Mannschaft helfen zu können“, freut sich auch Petersen nach 18 verpassten Spielen wieder mit an Bord zu sein und fügt hinzu: „Es war keine leichte Situation für mich, vor allem mental. Jetzt habe ich ein Wochenende Zeit, mich an den Spielrhythmus zu gewöhnen und vor allem an das Tempo.“ Der 33-jährige, der bisher auf 24 Punkte (10 T/14A) in 28 Spielen kam, erwartet sich in der ausverkauften Merkur Arena in Graz ein Spiel mit Play-off-Charakter. Die 99ers benötigen unbedingt noch Punkte, um den zehnten Tabellenplatz im Fernduell gegen Pustertal zu verteidigen und auch der KAC will laut dem Kanadier ein technisch und taktisch gutes Spiel im Hinblick auf das Play-off abliefern. „Wir werden die Zügel nicht schleifen lassen, auch, wenn wir uns in der Tabelle nicht mehr verbessern können. Wir wollen die Intensität an diesem Wochenende hoch halten und mit einem guten Gefühl in das Play-off starten.“



In welcher Aufstellung Matikainen seine Mannen aufs Eis schickt, steht noch nicht fest. Dem Finnen stehen jedenfalls wesentlich mehr Optionen zur Verfügung als in den letzten Monaten. Rechtzeitig zum Play-off-Start am 7. März dürfte zudem auch noch Kapitän Thomas Koch seine Rückkehr feiern.