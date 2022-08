Um so manche Dimensionen einordnen zu können, bedarf es einen einfachen Blick über den Tellerrand. Anfang Juni verkündete die DEL, dass es ihr gelungen war, den Bewegtbild-Vertrag mit Streaming- und TV-Anbieter "Magenta" vorzeitig und langfristig bis 2028 zu verlängern. "In der Wertschöpfungskette stoßen wir in neue Dimensionen vor", erklärte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber der FAZ und meint damit die Erlöse aus der Bewegtbildvermarktung, die solidarisch aufgeteilt werden. Im Klartext bedeutet das für jeden deutschen Erstliga-Klub: Die bislang jährlich ausgeschütteten 300.000 Euro werden somit verdoppelt. Und mehr als 400 Live-Partien pro Saison bleiben Teil der Vereinbarung.