Der Eishockeyklub iClinic Bratislava Capitals steht unter keinem guten Stern. Im Vorjahr zog sich der Klub im Laufe der Saison zurück, da zuerst Spieler Boris Sadecky bei einem Spiel gegen Dornbirn zusammengebrochen war und später verstarb. Kurze Zeit danach nahm sich Geschäftsführer Dusan Pasek, der der engste Vertraute von Präsident Ivo Ďurkovič war, das Leben. Da zog der Funktionär verständlicherweise die Reißleine. Kündigte der Augenarzt aber an, dass er mit seinem Klub in der folgenden Saison in die Liga zurückkehren wolle.