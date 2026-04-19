Konzentriert, klar und scheinbar unbeeindruckt vom Trubel, der um ihren Erfolg herum herrscht, ziehen die 99ers ihre Kreise auf dem Eis. Als wären sie im Auge eines tobenden und jubelnden, orangen Tornados, den sie selbst entfacht haben, verlieren sie den Fokus nicht, während sie durch das Play-off fegen. Mit dem 5:1 in Pustertal haben die Graz 99ers auch das zweite Spiel der „Best of Seven“-Serie gewonnen und auch das dritte am Sonntag ist restlos ausverkauft. Die Herzen der Anhänger fliegen ihnen zu und dennoch wirken sie unbeeindruckt ruhig. Besonnenheit und Demut vor dem, was noch vollbracht werden muss, um das „ultimative Ziel“ (Kevin Roy) zu erreichen, sind spürbar.

Während außerhalb des Mikrokosmos „Kabine“ vom ersten Ligatitel geträumt wird, haben Überschwang und Übermut in selbigem strengstes Hausverbot. „Wir sind eine erfahrene Mannschaft und haben Spieler dabei, die schon viel gesehen haben und das hat auch das Trainerteam“, sagt Kapitän Korbinian Holzer. Er ist mit seiner Routine einer der Eckpfeiler, auf dem vor weniger als zwei Jahren die Architektur des Meistertraums aufgebaut wurde. „Wir machen unsere Hausaufgaben auch nach dem Spiel. Wir arbeiten alles auf und wissen, dass noch nichts erreicht ist. Es ist schön, dass wir 2:0 in Serie führen und das ist auch das, was wir wollten. Aber es ist eben nicht das, wohin wir wollen und dafür gilt es noch einige Sachen zu verbessern.“

Während der NHL-erfahrene Sheriff aus Bayern (38) in der Verteidigung für Recht und Ordnung sorgt, blüht im Angriff ein Spieler im Play-off wieder auf, der, als Herbert Jerich seine Präsidentschaft angetreten hatte, als einer der ersten großen Transfers ruchbar wurde: Kevin Roy. „Je wichtiger und größer die Spiele sind, desto besser wird mein Spiel. Ich liebe die Herausforderung im Play-off und du bereitest dich darauf den ganzen Sommer und auch in der Saison vor, dass du dann noch einen Schritt machst, um der Mannschaft zu helfen.“

Das „kurze Gedächtnis“ hilft

Hinter dem superb auftretenden Lukas Haudum (5 Tore/14 Assists) ist er die Nummer zwei in der Liste der Punktejäger in den Play-offs. Doch traf er nur einmal selbst, bereitete aber elf Treffer vor. „Ich bin hier, um Spielzüge zu machen, mit denen wir zu Chancen kommen. Es macht keinen Unterschied, ob du selbst triffst, einen Assist gibst oder den Spielzug eingeleitet hast – es geht nur darum, als Team zu treffen.“ Trainer Dan Lacroix hat den 99ers neben einer genauen taktischen Richtschnur auch eine selbstlose Einstellung gegeben, die auf dem Kollektiv und einem „kurzen Gedächtnis“ fußt. „Die Spiele kommen schnell hintereinander und man darf sich nur kurz freuen, wenn man gewinnt. Denn es beginnt wieder bei Null“, sagt Holzer, „das Momentum wechselt im Eishockey extrem schnell und es ist wichtig, dass man das im Play-off kontrolliert und so gut wie es geht damit umgeht. Da machen wir einen guten Job, dass wir es immer wieder auf unsere Seite ziehen und das wird im dritten Spiel nicht anders sein.“ So gelang es den Grazern auch, in bedrohlichen Situationen mit sehr guten Chancen der Pusterer die Dominanz wieder an sich zu reißen.

Wiewohl die beiden Spiele gegen Pustertal mit je 5:1 deutlich ausfielen, warnt auch Roy. „Manchmal spiegelt die Anzeigetafel das Spiel nicht wider. Sie sind ein starkes Team und das haben sie auch in den zwei Spielen schon gezeigt. Wir haben sehr viel Respekt vor ihnen.“