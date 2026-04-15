Aktuell ist die Steiermark im Hoch. Tabellenführung im Fußball, Tabellenführung im Basketball der Männer, Finale für die Basketball-Frauen, die Frauen spielten im Volleyball im Doppelpack ums Finale, bei den Herren steht ein Team im Endspiel. Und dann sind da die Graz99ers. Erstmals in der Geschichte ihres Bestehens steht das Team im Finale der Liga; der österreichische Meistertitel, der erste seit 1978 für das Land, ist schon gesichert. Erstmals geht es darum, die „Karl Nedwed Trophy“ für den Sieg in der „Ice Hockey League“ in die Steiermark zu holen.

Man darf also sagen: Ab heute wird‘s historisch. Und Graz ist gegen das Team aus Pustertal fraglos Favorit – und nominell fraglos das bessere Team. Nur zählt das in einem Finale, in einer Finalserie, genau Powidl. Ab heute müssen die 99ers die erarbeitete und erspielte Favoritenrolle beweisen. Ab heute muss sich zeigen, dass der Charakter der Truppe, so gut er sich bisher anfühlte, wirklich stimmt, die Spieler eben dahin gehen, wo es auch wehtun kann, sich aber trotzdem ganz dem Team und dem Erfolg unterordnen. Ab heute sollen die Fans im Bunker ihr Team zum Sieg peitschen.

Graz ist reif für den ersten Titel, den sich, so er wahr wird, Präsident Herbert Jerich auch einiges hat kosten lassen. Die Begeisterung in Graz ist verdienter Lohn, der Bunker wird zweifellos beben. Das soll Ansporn sein, den letzten Schritt zu tun – und tatsächlich Geschichte zu schreiben.