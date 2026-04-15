Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten erlebt Graz wieder eine Eishockey-Finalserie und die Vorfreude kannte bei den Anhängern der 99ers vor dem ersten Spiel keine Grenzen. „Damals, beim Titel 1978, war ich live dabei“, sagt Johannes. „Das war eine andere Zeit, da war das Rauchen noch erlaubt, die Luft in der Halle zum Schneiden.“ Der langjährige Eishockey-Fan lässt sich auch die diesjährige Finalserie nicht entgehen. „Österreichischer Meister sind wir eh schon. Der Ligatitel wäre jetzt eine tolle Draufgabe, aber es wird schwierig. In nur vier Partien wird es sich das nicht spielen.“ Auch in Finalabwesenheit des KAC und Villach waren die Lieblingsnachbarn der Steirer im „Bunker“ zu Gast. „Ich bin schon seit 25 Jahren 99ers-Fan“, sagt die Kärntnerin Ingrid. „Ein bisserl Bauchweh hab ich fürs Finale schon. Aber trotzdem wird es eindeutig für uns sein.“ Deutlicher wird da schon ihre Begleitung Edi: „Das wird ein 4:0 in der Serie, ganz klar.“

„Es ist etwas Besonderes, dass Graz erstmals ein Finale erlebt“, sagt der Graz-Anhänger Daniel, der seine Tochter Ashley mit dem 99ers-Virus infiziert hat. Ihr Lieblingsspieler? „Kilian Zündel.“ Und der Tipp der Eishockey-Fachfrau? „In fünf Spielen ist es erledigt.“ Der Ansturm auf die Tickets sorgte für viele lange Gesichter. „Für das zweite Spiel haben wir keine Karten mehr bekommen“, sagt Sarah. „Darum müssen wir beim ersten Spiel voll dabei sein und die Mannschaft anfeuern.“ Partner Moritz glaubt an einen 4:1-Serienerfolg der Steirer. Das würde bedeuten, dass die 99ers bekommen den Pokal in der eigenen Halle überreicht. Und dann? „Dann sind wir sofort bei der Meisterfeier.“