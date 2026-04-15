Mit dem laufenden Schuljahr wechselten die Kinder der Volksschule und des Kindergartens in Griffen in das neue Bildungszentrum, das in der ehemaligen Mittelschule Griffen entstanden ist. Einen Teil der seitdem leerstehenden Räumlichkeiten im westlichen Bereich des Gebäudes erwarb nun der Allgemeinmediziner Hannes Topar, der seit vier Jahren direkt unter dem Griffner Schlossberg eine Kassenarztpraxis betreibt. „Als Allgemeinmediziner stößt man bei der Behandlung der Patienten oft an seine Grenzen, weshalb man die Expertise von Fachärzten benötigt, die im Bezirk Völkermarkt allerdings rar gesät sind. Außerdem beträgt die Wartezeit bei Fachärzten sechs bis 15 Monate“, berichtete Topar im Rahmen einer Pressekonferenz am 15. April gemeinsam mit dem Griffner Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) über den Hintergrund des dabei von ihm präsentierten Vorhabens.

Topar plant im westlichen Bereich der alten Volksschule auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern ein Gesundheitszentrum, in dessen Mittelpunkt seine Kassenpraxis für Allgemeinmedizin stehen wird. Diese werde im Rahmen eines „hybriden Systems“ durch Fachärzte, die aufgrund der noch laufenden Vertragsverhandlungen noch nicht namentlich genannt werden könnten, auf Wahlarztpraxis ergänzt. „Die Patienten haben im neuen Gesundheitszentrum aber nur mehr einen zentralen Anlaufpunkt“, streicht er den großen Vorteil hervor.

Bei der Vertragsunterzeichnung: Bürgermeister Josef Müller und Mediziner Hannes Topar (von links) © Petra Mörth

Um dieses zukunftsweisende Vorhaben umsetzen zu können, nimmt der 41-jährige gebürtige Sittersdorfer Hannes Topar, der in Griffen bisher auch schon als Wahlarzt für Orthopädie und Traumatologie tätig war, rund zwei Millionen Euro in die Hand. Darin enthalten sei auch der Kaufpreis für die Räumlichkeiten in der ehemaligen Volksschule, der vom Griffner Bürgermeister mit 760.000 Euro beziffert wurde. „Mit diesem Projekt wird nicht nur die Gesundheitsversorgung gesichert, sondern sogar noch ausgebaut“, freute sich Müller, der sich bei Topar für die Umsetzung des Projekts bedankte, dem eine rund eineinhalbjährige Vorbereitungszeit vorausgegangen sei.