Während sich nach stürmischen Tagen viele auf einen heißen Sommer freuen, laufen bei den Graz 99ers bereits die Planungen für die nächste Eiszeit auf Hochtouren. Trotz Wechselgerüchten geht Nationalteamspieler Lukas Haudum ab Herbst fix für die Steirer auf das Eis, ein Wechsel ins Ausland zu RB München kam nicht zustande. „Es hat einige Gerüchte gegeben, aber ich kann jetzt bestätigen, dass ich mich auf München vorbereiten werde“, sagte der 27-Jährige in einem Video und sorgte so kurz für Verwirrung. Der Oberösterreicher fügte aber sofort an. „Aber nicht nur ich, sondern die ganze 99ers-Mannschaft.“