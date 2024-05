Auch am Feiertag machten die Graz 99ers unter Neo-Sportdirektor Philipp Pinter und Neo-Präsident Herbert Jerich keine Shopping-Pause – auch wenn die Verpflichtung schon länger unter Dach und Fach ist. Die Steirer gaben aber am Feiertag die Verpflichtung eines Ex-NHL-Spielers bekannt: Korbinian Holzer wird künftig in der ICE Hockey League für die Grazer spielen. Der 36-jährige Deutsche war in den vergangenen drei Jahren in seiner Heimat für die Adler Mannheim aktiv, nachdem er von 2010 bis 2021 in Nordamerika und Russland gespielt hatte. Insgesamt war der 99 Kilogramm schwere Abwehrspieler acht Jahre in der National Hockey League unter Vertrag, absolvierte dort für die Toronto Maple Leafs und die Anaheim Ducks insgesamt 206 Partien, war aber auch in der AHL unterwegs. Nun soll er in der Steiermark mit all seiner Erfahrung dazu beitragen, dass der Erfolg (wieder) Einzug im Bunker hält.