Die Planungen laufen auf Hochtouren, viel wurde auch schon am Spielermarkt erreicht, einiges kommt noch. Die Graz99ers planen den Angriff in der kommenden Saison, wollen die Zeiten im Tabellenkeller so schnell wie möglich vergessen machen. Das Duo, das hierfür verantwortlich zeichnen soll, sind zwei Kärntner. Philipp Pinter als Sportchef und Harry Lange, zuletzt erfolgreich in der DEL2 bei Bad Nauheim, als Trainer. Doch bevor der Fokus vollkommen und endgültig den 99ers gilt, hat Lange bei der Eishockey-WM noch einen Job zu erledigen. Er ist als Videocoach Teil des Trainerteams um Teamchef Harold Kreis und die Co-Trainer Serge Aubin, einst Meister mit den Vienna Capitals, und Bremerhaven-Co-Trainer Alexander Sulzer, der mit den Norddeutschen heuer sensationell im DEL-Finale stand.