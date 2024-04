Er ist nach Kilian Zündel der zweite Verteidiger, den die Grazer für die kommende Saison verpflichtet haben: Nick Albano. Der 27-jährige US-Amerikaner spielte nach Jahren in Übersee in der abgelaufenen Saison 49 Mal für die Innsbrucker und war zuvor kurz in Schweden bei Västerås aktiv. „In Graz bewegt sich gerade einiges: neuer Präsident, neuer Sportdirektor, neuer Trainer und eine neue Mannschaft“, sagt Albano, „ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Mit der Mannschaft, die wir in Graz haben werden, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht erfolgreich sein sollten.“ Der Verteidiger bereitete in der abgelaufenen Saison 23 Tore vor und erzielte elf Treffer selbst. „Er ist spielerisch und läuferisch ein sehr guter Verteidiger, der seinen persönlichen Zenit noch lange nicht erreicht hat“, sagt Neo-Sportdirektor Philipp Pinter.