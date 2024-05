Österreichs Heldenreise bei der Eishockey-WM in Prag endete mit einem eher unrühmlichen Kapitel. Ein 2:4 im letzten Gruppenspiel gegen die davor schon abgestiegenen Briten war nicht geplant und brachte das ÖEHV-Team auch um die historische Viertelfinalchance. „Es war am Ende einfach eine Nervensache, die zwar bitter ist, die ich den Spielern aber nicht übel nehme. Sie wollten unbedingt, sind dann aber einfach nervös geworden“, stellt sich Teamchef Roger Bader schützend vor seine Mannschaft. „Unglaublich bitter ist das schon, weil wir bis zum 1:0 gut in der Partie waren, auch wenn es nicht unser bester Auftritt war“, sagte Clemens Unterweger, nach dessen Führungstor (23.) die Fälle davonschwammen.

Zunächst jubelte man noch über Unterwegers 1:0-Treffer © AP / Petr David Josek

Nicht zum ersten Mal hat Österreich eine große Chance vertan, wie vor zehn Jahren etwa, als man beim Olympiaturnier nach einer nächtlichen Eskapade leichtfertig gegen Slowenien eine 0:4-Abreibung kassierte und in der Zwischenrunde aus dem Turnier ausschied. Diesmal ging es freilich anders her, war ein Dämpfer zum Abschluss zwar bitter und die Enttäuschung bei den Spielern merklich riesig, „aber wir können und müssen von dem Turnier hier viel Positives mitnehmen“, wurde Assistenzkapitän Dominique Heinrich nicht müde zu betonen. Kapitän Thomas Raffl, der sich mit Rückenproblemen noch einmal aufopferte, schloss sich an: „Österreich hat sich bei der WM sehr gut präsentiert und vielen gezeigt, welches Eishockey wir auch gegen die Großen spielen können.“

Was auch die Zahlen des Turniers auf vielen Ebenen belegen. Österreich war das dritteffektivste Team, verwertete 13,82 Prozent seiner Torchancen. Mit einer Powerplayausbeute von 26,32 Prozent spielte man auf internationalem Toplevel und landete auch dort im Spitzenfeld. Auch wenn das Penaltykilling das schwächste im Turnier war, die Zahl der erhaltenen Strafen war in Ordnung. Kassierte man oft gegen starke Gegner aufgrund des Tempos viele Strafzeiten, liegen die 58 erhaltenen Strafminuten im Mittelfeld (8,28 Strafminuten im Schnitt pro Spiel). Außerdem, und das war am Ende das wichtigste, hielt Team Austria souverän und zum dritten Mal in Folge die Klasse.

Roger Bader blickt schon nach vorne © GEPA pictures

Ist man jetzt eine „echte“ A-Nation? „Das habe ich so immer formuliert und dazu stehe ich auch. Wir beenden das Turnier auf Platz zehn, sind jetzt etabliert. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch im nächsten Jahr einmal um den Klassenerhalt geht“, sagt Bader. Am Ende bleiben Siege über Finnland (3:2), Norwegen (4:1) und das 6:7 nach Verlängerung samt Fünf-Tore-Aufholjagd gegen Kanada. Und das durchwegs vor Kulissen um die 16.000 Fans. „Unfassbar, wir hatten fast nur Heimspiele. Es ist so schön, dass so viele Österreicher hier waren und auch die Tschechen uns angefeuert haben“, so Unterweger.

Über 4000 Euro Prämie und Stärkung für Roger Bader

Die Spieler dürfen sich mit Platz zehn auch über einen Teil der Prämie von 190.000 Dollar, die vom internationalen Verband (IIHF) an den ÖEHV ausgeschüttet werden, freuen. 4560 Dollar, also 4198,94 Euro pro Kopf und Nase werden an die Cracks ausgeschüttet. Die Österreicher fahren jetzt heim, die Finnen stattdessen nach Ostrava zum donnerstäglichen Viertelfinale gegen Schweden. Weiter geht es im August mit der Olympiaquali in Bratislava. Dort könnte sich Baders Vertrag schon um ein Jahr verlängern. „Wenn er zwei von drei Zielen, Klassenerhalt 2024 und 2025 sowie Olympiaquali, schafft, bleibt er bis 2026“, verrät Präsident Klaus Hartmann.