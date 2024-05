Österreichs Traum ist bei der Eishockey-WM weiter gelebte Realität. Den Klassenerhalt mit sieben Punkten hat man bereits in der Tasche, zwei Siege gab es bereits bei der WM und mit 19 Toren wurden so viele erzielt, wie noch nie auf A-Niveau. Und dabei kommt der vermeintlich schwächste Gegner mit Großbritannien erst am Dienstag (12.20 Uhr, ORF Sport+). Das große Ziel, oder „Triple A“, wie es Teamchef Roger Bader nennt, ist nach dem 4:1 über Norwegen geschafft, nun darf geträumt werden. Denn gewinnt man gegen die Briten und Finnland verliert gegen die Schweiz am Dienstagabend, ist das Viertelfinale am Donnerstag in Ostrava auch noch geschafft. „Davor müssen wir aber erst einmal gewinnen“, warnt Bader und geht davon aus, „dass sie an dem Tag noch um den Klassenerhalt spielen. Aber ja, es ist jetzt vielleicht möglich, mit zehn Punkten in ein Viertelfinale kommen, man darf ein wenig träumen.“