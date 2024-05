Österreich kann bei der WM weiter Geschichte schreiben, auch heute gegen Norwegen. Mit einem Sieg wäre nämlich sogar das Viertelfinale weiter möglich. Unter diesen Umständen hält Österreich heute die Klasse:

Sieg: Mit einem Sieg, egal zu welcher Zeit, wäre Österreich zumindest von den Norwegern nicht mehr einzuholen und auch mit zwei Punkten, also einem Sieg nach Verlängerung, gerettet.

Niederlage: Bei einer Niederlage ist die Klasse noch nicht gehalten, weil die Norweger und Briten rechnerisch noch vorbeiziehen können. Die treffen am Montag aufeinander und Großbritannien am Dienstag auf Österreich. Würde Rot-Weiß-Rot verlieren und Norwegen am Montag gegen die Briten gewinnen, wäre die Geschichte auch gegessen.

Viertefinal-Chance lebt: Österreich kann bei der WM noch sechs Punkte holen. Gelingt das, wäre Finnland anständig unter Druck. Denn holen die Finnen aus zwei Spielen nur mehr drei Punkte, etwa einen Sieg am Montag gegen die Dänen, dann würden beide Teams bei zehn Punkten stehen und Österreich im direkten Duell als Vierter weiterkommen. Es könnte also am Dienstag spannend werden, wenn Österreich heute und dann gegen die Briten gewinnt. Dann hätte Finnland im Abendspiel nämlich den Druck, gegen die Schweiz mindestens einen Punkt holen zu müssen. Übrigens: Ein mögliches Viertelfinale steigt am Donnerstag, als Vierter käme es zum Duell mit dem ersten der Gruppe B in Ostrava. Das wären am Ende ziemlich sicher die bis dato ungeschlagenen Schweden.