Österreich schreibt bei dieser WM fleißig Einträge für die Geschichtsbücher. Nach der größten Aufholjagd, die es je bei einer WM gegeben hat, als man gegen Kanada aus einem 1:6 noch ein 6:6 machte und einen Punkt holte, folgte bekanntlich im Hundertstel-Krimi gegen die Finnen mit 3:2 der erste Sieg aller Zeiten über die „Suomi“. Zwei der größten Überraschungen auf der großen Bühne hat Österreich also 2024 bei dieser WM geschrieben, der Großteil der Sensationen liegt weit länger zurück. Eine Rückschau.

23. Februar 1947: An diesem Tag, auch damals wurde eine WM in Prag gespielt, schlug der ÖEHV die großen Schweden mit 2:1. Österreich sicherte sich damit auch die Bronzemedaille und leistete Schützenhilfe für Gastgeber Tschechoslowakei, die damit nämlich zum Weltmeister wurde.

3. Mai 1994: Ein 10:0 über Großbritannien bedeutete zum ersten und einzigen Mal den Aufstieg in eine Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Damit wurde auch noch Deutschland aus dem Bewerb geworfen. Der Ort des Geschehens war Bozen.

Günther Lanzinger und Co rangen den Finnen 2000 einen Punkt ab © AP / Dusan Vranic

2. Mai 2000: Benjamin Baumgarntner, der in Prag das historische 3:2 exakt 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene gegen die Finnen erzielte, war zu dem Zeitpunkt genau zehn Tage alt, als Österreichs Männer-Nationalteam bei der WM in St. Petersburg den Finnen ein 3:3 abrang. Auch da fiel Österreichs Treffer erst in der Schlussminute. Der Held war Christoph Brandner, der heute als Co-Trainer dabei ist.

6. Mai 2001: Auch ein Jahr später versetzte Österreich die Eishockeywelt ins Staunen, als man in Köln die USA mit 3:0 abfertigte und erstmals seit 54 Jahren einen Sieg gegen die Nordamerikaner feierte. Peter Kasper gelang beim 1:0 sogar ein Treffer in Unterzahl. Reinhard Divis hielt seinen Kasten sauber.

Andre Lakos (Mitte) erzielte das erste Tor 2004 gegen Kanada © APA / Michal Dolezal

25. April 2004: Eine starke österreichische Truppe um Shooting-Star Thomas Vanek kam wieder einmal nach Prag, um zu überraschen. Was mit einem 2:2 gegen Kanada auch gelang. Zudem gab es bei dieser WM auch ein 6:0 über Frankreich und ein 4:4 gegen die Schweiz.

10. Mai 2013: Bei der WM 2013 in Helsinki schlug Österreich die Slowakei 2:1 nach Penaltyschießen.

17. Mai 2022: In Tampere hielt Österreich die Klasse - und das mit einigen starken Vorstellungen. Die beste lieferte die Truppe von Roger Bader beim 2:1-Sieg nach Penaltyschießen über die Tschechen ab. Den entscheidenden Penalty versenkte Peter Schneider.

Übrigens: Österreich gehört auch der dritthöchste Sieg der gesamten WM-Geschichte. Am 14. Februar 1949 schlugen die Österreicher Dänemark in Schweden mit 25:1. Der höchste Sieg aller Zeiten passierte beim selben Turnier und wieder mit dänischer Beteiligung. Sie verloren gegen Kanada mit 0:47.