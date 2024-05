Es war im Vorjahr, bei der WM in Tampere. Österreich hatte gerade den Thriller gegen Ungarn im Enscheidungsspiel um den Klassenerhalt mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen. Und war berechtigterweise in Feierlaune. Auf den Tribünen waren die Mienen jedoch vorwiegend ernst, waren die ungarischen Fans doch zu tausenden in der Überzahl. Die ÖEHV-Cracks setzten schon zum Jubeln mit den ihrigen an, doch die zeigten Respekt vorm Gegner, verharrten still, während die Magyaren in der Halle zusammen ihre Hymne sangen, gaben ihnen diesen Moment. Und spätestens mit dieser Aktion hat sich der rot-weiß-rote Anhang europaweit einen Namen gemacht.