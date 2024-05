Für Österreich geht es, so ehrlich sind die Protagonisten auch zu sich selbst, unter der Woche in Prag darum, sich selbst so teuer wie möglich zu verkaufen. Zu verlieren haben die ÖEHV-Cracks bei den harten Programm der kommenden drei Spiele nichts. Heute kommt Kanada, am Donnerstag Finnland und am Freitag Gastgeber Tschechien. Ernst wird es danach, also dann, wenn es wirklich um den Klassenerhalt geht. Nämlich am Sonntag gegen Norwegen und am Dienstag kommender Woche gegen die Briten.