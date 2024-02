„Das ist kein Erfolg, das ist normal“, kommentiert Austria-Klagenfurt-Trainer Peter Pacult seinen Kunstschuss. Am Trainingsplatz setzte der Wiener einmal an und nahm genau Maß, versenkte die Kugel von hinter der Torlinie in den Maschen. Der ehemalige Stürmer hat immer noch viel Gefühl in seinem Fuß. Aber sehen Sie selbst:

Spielerisch geht es für seine Mannschaft in diesem Frühjahr wieder einmal um viel. Die Klagenfurter stecken abermals mitten im Kampf um die Meistergruppe, drei Punkte Vorsprung auf die siebtplatzierte Austria Wien hat man aktuell. Am Sonntag (14.30 Uhr, Sky) geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht nach Lustenau, das allerdings zum Frühjahrsauftakt gegen WSG Tirol 2:0 siegte.