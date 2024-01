Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt vermeldet den ersten Neuzugang: Mittelfeld-Mann Ali Loune wechselt vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu den Violetten und erhält in Waidmannsdorf einen längerfristigen Leihvertrag. Der 21-jährige Junioren-Nationalspieler Marokkos steigt zeitnah ins Teamtraining ein.



„Wir hatten Ali Loune schon seit längerer Zeit unter Beobachtung und sind froh, dass es jetzt mit der Verpflichtung geklappt hat. Er ist ein Spieler, der sich immer voll in den Dienst der Mannschaft stellt, kämpferisch stark, aber auch technisch und taktisch gut ausgebildet ist. Wir sind davon überzeugt, dass der Bursche eine Bereicherung darstellen wird“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Von der Eintracht zum „Club“

Nach Stationen beim VfR Kesselstadt und FSV Frankfurt schloss sich der in Hanau (Deutschland) geborene Loune im Alter von 16 Jahren der Akademie von Eintracht Frankfurt an und durchlief die Nachwuchsteams bis zur U19. Im Sommer 2021 verließ er die Hessen in Richtung Nürnberg. Beim „Club“ gelang ihm der Sprung in den Profikader.



In der laufenden Saison 2023/24 kam der 1,80 Meter-Mann beim Zweitliga-Zehnten auf sieben Einsätze in Meisterschaft und DFB-Pokal unter Trainer Christian Fiel, der einst als Spieler von Dynamo Dresden mit Austria-Coach Peter Pacult zusammenarbeitete. Zudem stehen für Loune 66 Partien (vier Tore, vier Assists) in der Regionalliga sowie 65 Spiele (zehn Tore, vier Assists) in der Junioren-Bundesliga in der Statistik.



„Als das Interesse der Austria an mich herangetragen wurde, habe ich mich intensiv mit dem Verein auseinandergesetzt und hatte direkt ein richtig gutes Gefühl. Dies hat sich in den Gesprächen mit der Geschäftsführung und dem Trainer bestätigt. Ich freue mich total auf Klagenfurt, meine neuen Mitspieler und kann es kaum erwarten, mit den anderen Jungs auf dem Platz zu stehen“, sagt Loune.