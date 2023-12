Es sei irgendwas Unerwartetes vorgefallen, von dem Ex-Austria-Klagenfurt-Goalgetter Markus Pink bis heute nichts weiß. Die Fußball-Saison in China war dennoch von äußerst vielen positiven Momenten geprägt. „Ich habe es als Erfahrung gesehen und wollte es durchziehen, denn aufgeben ist für mich noch nie infrage gekommen. Dass ich sportlich gern mehr Spielzeit gehabt hätte, ist logisch, aber es gab einige Highlights vor Traumkulissen. Ich habe in allen drei Bewerben gespielt und in allen getroffen.“

Dass der 32-jährige Stürmer nach diesem Titel mit Shanghai Port Fußball-Geschichte geschrieben hat, wird sein Leben lang tief verankert bleiben. Doch nun ist seine Zeit im Land der aufgehenden Sonne vorbei. „Ja, die Reise hier ist für mich zu Ende. Es hat zuletzt einen großen Umbruch gegeben, vom Präsidium bis hin zum Trainerteam. Es wurde sehr viel ausgetauscht, unter anderem auch ich“, erklärt Pink, der mit einem weinenden Auge die Zelte in China abbricht.

„Ich gehe davon aus, dass sich im Winter etwas ergibt“

„Meine Familie und ich haben uns hier sehr wohlgefühlt. Wir wären gern noch ein Jahr geblieben, aber ich habe mehrfach in der Vergangenheit zu spüren bekommen, dass man im Fußball einfach nichts planen kann. Wir haben aber irrsinnig viele Eindrücke mitgenommen, die uns keiner nehmen kann.“

Der Pischeldorfer kehrt kommenden Dienstag nach Österreich zurück. „Dann werde ich mich mit meinem Berater zusammensetzen und die möglichen Optionen durchgehen. Ich gehe aber davon aus, dass sich schon im Winter etwas ergeben wird“, meint Pink, der ein Angebot aus Saudi-Arabien nicht ausschlagen würde.

„Es gibt noch keine Tendenz“

„Exotischere Länder haben es mir inzwischen wirklich angetan. Aber um ehrlich zu sein, bin ich für alles offen. Wenn es wieder weiter weg gehen sollte, muss das Gesamtpaket aber hundertprozentig stimmen. Eine Tendenz gibt es im Augenblick aber noch keine.“

Die Weihnachtsfeiertage verbringt der ehemalige Sturm-Graz-Kicker mit seinen Liebsten in St. Margarethen im Burgenland.