Fußballer und ihre Klischees. Eine Angelegenheit, in der sich Klagenfurt-Stürmer Sinan Karweina ein Schmunzeln nicht verkneifen kann. Tattoos? Ja. Eitel? Ja, teilweise, „der Friseurbesuch vor jedem Spiel ist Pflicht“. „Ich erfülle ja tatsächlich einige Klischees, sodass ich mich gar nicht rausreden kann.“ Andererseits studiert der flinke Offensivakteur Fitness- und Gesundheitsmanagement und fährt einen Skoda Fabia. Wie auch immer man es drehen oder wenden mag, Fakt ist, dass der 24-Jährige mit insgesamt acht Toren und sechs Assists der aktuelle Topscorer der österreichischen Fußball-Bundesliga ist.

Statistiken an sich schenkt der Gummersbacher mit türkischen Wurzeln allerdings nur wenig Beachtung. „Ich schaue hie und da auf die Tabelle oder Scoreliste. Wobei, um ehrlich zu sein, will ich mich damit nicht beschäftigen, weil ich mir nur noch mehr Gedanken und Druck mache. Dann entstehen Dinge, die ich von mir fernhalten will“, meint der „Buddy“ von Andy Irving und schwankt, ob er eher in die Kategorie Gefühls- oder Kopfmensch fällt.

„Vorsicht und Demut dürfen nicht verloren gehen“

Er ist jedenfalls der Typ, der auf dem Feld seinem Instinkt freien Lauf lässt und der aufgrund so mancher Rückschläge in der Vergangenheit nicht so leicht aus der Bahn zu werfen ist. Höhenfluge lassen „Siki“ kalt, ist er sich doch jener Sache sicher, „dass man schnell auf die Schnauze fallen kann. Vorsicht und Demut dürfen dementsprechend nicht verloren gehen“, unterstreicht Karweina, dessen Vertrag bei den Waidmannsdorfern im Sommer 2024 ausläuft.

Weshalb der Begriff Straßenkicker vereinzelt einen negativen Beigeschmack hinterlässt, sei dahingestellt. Karweina findet, „dass es nichts Schlechtes ist. Ich bin jemand, der gern ins Eins gegen Eins geht, manchmal den Mitspieler nicht so sieht und der den Ball gern am Fuß behält. Das sind Attribute, die Menschen von außen erkennen lassen, dass jemand ein Straßenfußballer ist. Und ich habe in meiner Jugend viel auf der Straße gespielt. Ich finde, das passt zu mir“, verrät der Allrounder, der sich ungern selbst als etwas bezeichnet.

Das macht schließlich Coach Peter Pacult, sofern sein Schützling zu viel Firlefanz demonstriert. „Dann nennt er mich Zirkusfußballer. Doch ich kann einschätzen, wie ich es verstehen muss. Und ja, hin und wieder mache ich den ein oder anderen Trick zu viel.“ Wie trickreich der heutige Frühjahrsauftakt für die Violetten sein wird, wird sich herausstellen. Heiß sind Karweina und Co auf den LASK definitiv, auch wenn die Linzer bisher kein Lieblingsgegner waren. „Danach wissen wir, wo wir stehen, wobei wir das erste Spiel nicht überbewerten dürfen.“