Rechtzeitig zum ersten Spiel nach dem International Break gegen Asiago (Freitag) konnten die Villacher Adler ihr Trainerteam für den Rest der Saison fixieren. Neo-Headcoach Marcel Rodman wird ab sofort von seinem Bruder David als Assistant-Coach und Goalie-Trainer Patrick Machreich unterstützt.

Als Spieler sammelte David Rodman viel Erfahrung im In- und Ausland. In Österreich spielte der 40-jährige für Linz und die Vienna Capitals. Oskarshamn (zweite schwedische Liga), Bietigheim und Dresden (DEL2) sowie die erste französische Liga zählten zu seinen weiteren Stationen. Für das slowenische Nationalteam bestritt er über 100 Spiele und nahm an zwei Olympischen Spielen teil.

„Ich bin schon ein wenig aufgeregt, freue mich sehr, dass ich ein Teil des VSV sein darf und dazu beitragen kann, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Wir haben eine ganz starke Mannschaft mit vielen exzellenten Einzelspielern. Jetzt gilt es, eine gute Struktur ins Team zu bringen, um nach der Nationalteam-Pause wieder in der Liga durchzustarten“, erklärt Rodman, der bis jetzt erst eine Saison als Trainer (HK Celje, 2020/21) vorweisen kann.