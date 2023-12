„Neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Ecken“, so in etwa kann man wohl die derzeitige Situation bei den Villacher Adlern beschreiben. Und man muss sich schon fragen, was der doch kurzfristige Wechsel auf der Trainerbank bis jetzt gebracht hat. Blickt man auf die Ergebnisse (drei Niederlagen in vier Spielen), objektiv gesehen, nichts. Zugegebenermaßen war das Programm von Neo-Trainer Marcel Rodman mit Fehervar, Salzburg, Vorarlberg und dem KAC ein äußerst schwieriges, die Auftritte bei den Pioneers und im Derby ließen jedoch schnell Kritik an der Entscheidung des Vorstandes aufkommen.