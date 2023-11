Nach den Niederlagen in Innsbruck (2:3) und zuletzt gegen Laibach (4:6 nach 4:1-Führung) hängt bei den Villacher Adlern der Haussegen schief. Vor allem die Personalie Rob Daum erhitzt derzeit die Villacher Gemüter, in diversen Eishockeyforen wurde nach der Heimniederlage vehement der Abgang des Trainers gefordert. Nach dem seit Jahren besten Saisonstart befindet sich der VSV seit dem International Break in der Krise, aus den letzten fünf Spielen holten die Adler lediglich vier Punkte und rutschten in der Tabelle auf den fünften Platz ab.