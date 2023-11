Nicht zum ersten Mal kehrten die Villacher Adler am Sonntag mit leeren Händen von einem Trip zurück. Die 2:3-Auswärtsniederlage in Innsbruck war bereits die siebente im elften Spiel. Überhaupt holte der VSV bei seinen bisherigen Auftritten in der Fremde lediglich 13 Punkte. Konkrete Gründe für die Misere gibt es keine, dennoch ist man sich dessen bewusst, dass in der Endabrechnung Niederlagen wie gegen Wien, Vorarlberg oder eben Innsbruck bitter bestraft werden können. Die Blau-Weißen hinken jedenfalls ihrer Frühform seit der Nationalteampause Anfang November hinterher. Seitdem setzte es drei Niederlagen in vier Spielen.