„Die Pause hat die Mannschaft jetzt wirklich gebraucht“, gibt Marco Richter zu. Der VSV-Stürmer wird nach rund acht Wochen heute in Bozen endlich wieder für die Adler am Eis stehen. Bereits in Runde drei hatte er sich eine Schulterverletzung zugezogen, „weshalb ich umso mehr froh bin, dass ich wieder dabei bin. Speziell gegen Ende dieser Zeit, als ich bereits mit dem Team trainiert habe, aber noch nicht spielen konnte, wurde das Zuschauen immer zäher.“