Die Kinderaugen strahlten mit den Ordensbrüder Giuseppe Mion und Martin Hartwig um die Wette. „Martin und ich sind unterhalb der Alpen die zwei südlichsten Brüder vom Ritterorden Teutonicus. Unsere Aufgabe ist es, jedes Jahr Kindergärten und Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit kleinen Geschenken zu unterstützen“, erzählt der frühere VSV-Eishockeystar Mion von seinen heutigen Charity-Missionen. Diesmal bat er mit dem Weinexperten Hartwig 42 Kinder aus dem Caritas-Kärnten-Haus „Antonius“ in Treffen, einer sozialpädagogischen Einrichtung mit stationären Wohngruppen, zum Gasthof Tschebull am Faaker See und überraschten sie mit Fußballdressen und Fußballschuhen. „Auch für mich war es eine Chance, der Gesellschaft dankbar etwas zurückzugeben“, spendete Tschebull-Wirt Hannes Tschemernjak Backhendl und Sauerrahmeis mit Kirschen dazu.