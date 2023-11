In der Länderspielpause kommt es im Kader der Graz 99ers zu einigen Veränderungen. Die Steirer trennen sich mit sofortiger Wirkung von Verteidiger Ludvig Jardeskog und Stürmer Chris Dodero. Der Vertrag mit Blaz Gregorc wurde verlängert und die Grazer nehmen außerdem Renars Krastenbergs unter Vertrag. Der Lette spielte vor zwei Jahren beim VSV, erzielte dort in 32 Partien 15 Tore und steuerte 13 Assists bei.

Das Arbeitspapier von Verteidiger Gregorc wurde bis Saisonende verlängert. Der 190cm große und 94kg schwere Verteidiger steht aktuell nach zwölf Spielen bei einem Treffer und 3 Assists. Neuzugang Krastenberg soll die Offensive verstärken. In der aktuellen Saison stand der 24-Jährige in der Schweiz für La Chaux-de-Fonds auf dem Eis und scorte in elf Spielen sechs Tore und sechs Assists. Aufgrund von Budgetkürzungen konnten die Schweizer Krastenbergs nicht halten. Der Lette wird in den kommenden Tagen in Graz landen, steht er doch aktuell für das lettische Nationalteam auf dem Eis.