Bozen hat im Liebenauer Bunker eine sehenswerte Serie prolongiert: Mit dem 2:0-Sieg über die 99ers sicherten sich die Südtiroler den siebenten Sieg in Folge. Die Grazer waren den mit Selbstvertrauen gestärkten Gästen aber ein mehr als ebenbürtiger Gegner, lieferte einen beherzten Auftritt und hatte mehrere Chancen auf die Führung, etwa durch Taylor Matson, der knapp vor der ersten Pause die Stange traf (19.). Das Tor aber erzielten die Südtiroler – aus Sicht der 99ers hätte die Entstehung bitterer nicht sein können: Im Powerplay wurde ihnen der Puck abgeluchst, den Konter verwertete Daniel Frank in Unterzahl (27.). Auch in drei weiteren Überzahlspielen waren die 99ers harmlos.

Im Schlussdrittel agierten die 99ers tonangebend, zirkulierte der Puck fast ausschließlich im Bozen-Drittel. Aber die Chancen wurden nicht genutzt. Knapp vor dem Ende nahm 99ers-Trainer Torhüter Lars Volden vom Eis – und nach einem Missverständnis der 99ers-Defensive machte Dustin Gazley den Sack zu (59.). Bozen ist mittlerweile seit 175 Minuten ohne Gegentreffer, bei den Grazern kam ein altes Problem zutage: Der Puck geht nicht ins Tor. „Das Team, das am Eis war, hat ein gutes Spiel gemacht. Aber sie trafen einfach nicht“, sagte 99ers-Trainer Johan Pennerborn hör- und sichtbar mitgenommen.