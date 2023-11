Das österreichische Eishockey-Nationalteam konnte sich im zweiten Spiel des Deutschland Cups merklich steigern. Nach der bitteren 1:7-Niederlage gegen die Slowakei am Donnerstag zeigte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader gegen den Gastgeber ein wesentlich andere Gesicht. Zwar setzte es gegen die DEB-Truppe eine 3:5-Niederlage, die allerdings erst mit einem Empty-Net-Treffer in der letzten Spielminuten fixiert wurde. Das ÖEHV-Team konnte durch zwei Tore von Benjamin Baumgartner, der auch den dritten Treffer erzielen konnte, sogar in Führung gehen, doch mit vier Treffern im letzten Abschnitt konnten die Deutschen das Spiel noch drehen.

„Die Leistungssteigerung war da. Ich war sehr zufrieden heute mit dem Auftritt. Wir konnten uns innerhalb von zwei Tagen vom taktischen Auftritt her und vom kämpferischen her steigern. Wir wollen gegen Dänemark an diese Leistung anknüpfen“, zeigte sich auch Bader zufrieden. Triple-Torschütze Baumgartner merkte an: „Ich denke die ersten 40 Minuten waren wir ebenbürtig oder sogar besser. Wir haben sehr gut und auch einfach gespielt, immer versucht in die gegnerische Zone zu kommen. Anfang des dritten Drittels sind wir aber in alte Muster gefallen wie gegen die Slowakei. Da sind wir dann bestraft worden.“

Besser erging es der österreichischen Frauen-Auswahl. Nach der 0:2-Niederlage gegen Ungarn vom Freitag gelang dem Team einen Tag später moit einem 3:1-Sieg die Revanche. Doppelte Torschützin war Annika Fazokas, die sowohl den Führungstreffer (6.) als auch den entscheidenden Treffer zum 2:1 (56.) erzielen konnte. Der Empty-Net-Treffer von Emma Hofbauer besiegelte schließlich den Sieg. „Wir sind heute viel besser ins Spiel gestartet, haben das, was wir in der Kabine besprochen haben, von Beginn an umgesetzt“, freute sich auch Headcoach Mario Bellina.

In der ersten vollen Runde der Kärntner AHC Division 1 gab es jeweils Heimsiege. Tabellenführer Steindorf wurde gegen die VSV Jugend seiner Favoritenrolle gerecht, gewann letztendlich dank drei Toren im letzten Drittel mit 6:3. Im ersten Saisoneinsatz konnte Velden aus Spittal zumindest einen Punkt mitnehmen. Nach einer torlosen 65. Spielminuten war es schließlich Florian Kucher, der den Hornets im Penaltyschießen den Zusatzpunkt sicherte. Ebenfalls zum ersten Mal im Einsatz war der UECR Huben. In Althofen setzte es für die Osttiroler eine klare 0:4-Niederlage. Simon Hammerle sorgte im Schlussabschnitt mit zwei Toren für die endgültige Entscheidung zugunsten der Rhinos.