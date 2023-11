Auch wenn die Villacher Adler das zweite Saisonderby in Klagenfurt 2:4 verloren haben, am besten Saisonstart des VSV seit 2012 ändert die Niederlage nichts. Nicht einmal das Meisterjahr 2006 begannen die Draustädter so erfolgreich wie in dieser Saison. 37 Punkte nach 18 Spielen, dritter Platz in der Tabelle und die zweitmeisten Treffer erzielt - viel besser geht es nicht. Von einem Finaleinzug oder gar dem Titel zu sprechen, wäre zwar vermessen, doch das vor der Saison ausgegebene Minimalziel, ein Platz unter den Top sechs, ist schon zu diesem Zeitpunkt so realistisch wie schon lange nicht mehr.