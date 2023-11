Keinen guten Start erwischte das österreichische Eishockey-Nationalteam beim Deutschland Cup in Landshut. Zum Auftakt gab es gegen die Slowakei eine klare 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)-Niederlage. Bereits nach dem ersten Drittel lag das ÖEHV-Team mit 0:4 in Rückstand. Erst nach der ersten Pause fanden die Österreicher besser ins Spiel. Nico Feldner konnte in der 25. Minute das 1:4 erzielen, doch ein Doppelschlag der Slowaken binnen 17 Sekunden sorgte noch im Mitteldrittel für klare Verhältnisse.

„Im zweiten Drittel konnten wir uns steigern, hatten im zweiten und dritten Abschnitt auch ein nahezu ausgeglichenes Schussverhältnis und konnten insgesamt besser mithalten. Jetzt gilt es, nachdem wir uns an das Tempo und die Intensität gewöhnt haben, im zweiten Spiel den nächsten Schritt zu setzen“, erklärt Teamchef Roger Bader, für dessen Mannschaft es am Samstag (18 Uhr, live auf ORF Sport+) mit dem Spiel gegen den Gastgeber weitergeht.

Während die Herren in Deutschland im Einsatz sind, bereiten sich die ÖEHV-Frauen in Villach auf die Heim-WM 2024 vor. Am Freitag (19.15 Uhr) und am Samstag (15.30 Uhr) trefft die Mannschaft von Headcoach Alexander Bröms auf die ungarische Auswahl. „Ungarn war einige Jahre in der Top-Division, kommt auch mit einigen Stars nach Villach. Es wird für unsere junge Truppe eine große Herausforderung. Das ist ein guter Test fünf Monate vor der WM“, freut sich General Manager Martin Kogler. Das U18-Team der Frauen bestreitet am Sonntag (12.40 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen Slowenien.