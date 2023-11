Während das österreichische Senioren-Nationalteam am Wochenende beim Deutschland-Cup im Einsatz ist, bestreiten sowohl die U18- als auch die U20-Auswahl Turniere in Bled (SLO) bzw. Vojens (DEN). Für das U20-Team mit Trainer Philipp Pinter ist das Turnier in Dänemark die Generalprobe vor der WM der Division 1A (10. bis 16. Dezember), wo man in Ungarn gegen den Gastgeber, Japan, Dänemark, Frankreich und Kasachstan um den Wiederaufstieg in die Top-Division kämpft. „Wir wollen die richtigen Charaktere in die richtigen Rollen setzen, haben dafür bereits ein Bild, wie unser Powerplay und unsere Unterzahl aussehen soll“, erklärt der Head Coach.

Die rot-weiß-rote U18 bestreitet unterdessen in Bled ein Turnier mit Italien, Ungarn und Slowenien als Gegner. „Wir verzichten auf ein paar Spieler, die für uns am Papier Fixstarter sind. Zudem sind einige verletzt und andere mit dem U20 Nationalteam unterwegs. Es ist eine Chance für andere, sich in den Vordergrund zu spielen, so Pinter, der mit U18-Trainer Mathias Lange fast täglich im Austausch ist.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) reagiert auf den tragischen Tod von Adam Johnson, der nach einer Kollision mit einem gegnerischen Schlittschuh seinen Verletzungen erlag, und führt ab 1. Jänner 2024 das verpflichtende Tragen eines schnittsicheren Halsschutzes ein. „Der tragische Unfall von Adam Johnson hat die gesamte Eishockey-Welt sehr berührt. Um für einen optimierten Schutz zu sorgen, war es uns nach eingehenden Gesprächen mit Klubs, Spielern sowie Ausrüstern ein Anliegen, schnellstmöglich und verbindlich aktiv zu werden“, erklärt DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke nach dem einstimmigen Beschluss der sportlichen Leiter aller 14 Vereine.