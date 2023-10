In einer Partie des britischen Eishockey-Pokals kam es zu einem tragischen Unfall. Der US-Amerikaner Adam Johnson, früher auch als Profi in der deutschen DEL tätig, wurde bei einem Zusammenstoß im Spiel seines Teams Nottingham gegen Sheffield die Kehle mit einer Kufe aufgeschlitzt. Am Sonntag wurde sein tragischer Tod in Folge des Unfalls auch offiziell bestätigt.

Die britische „Daily Mail“ berichtet, dass der 29-Jähirge beim Versuch das Eis zu verlassen, zusammengebrochen sei. Daraufhin verlor er viel Blut, musste von den Teamärzten am Eis sogar wiederbelebt werden. Teamkollegen und Gegner bildeten deshalb einen Kreis um ihn.

Daraufhin wurde die Partie abgebrochen, die 8000 Fans sollten die Arena verlassen. Johnson wurde in ein Spital eingeliefert, sein Tod am Sonntag vom Verein bestätigt.