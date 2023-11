Im Eishockey zählen Verletzungen leider als Teil des Spiels dazu. Bei rasanten Geschwindigkeiten von bis zu 32 Kilometer pro Stunde kommt es immer wieder zu harten und teils auch verheerenden Zusammenstößen. Meistens treten nur sehr wenige „Horrorszenarien“ auf. Sollte es jedoch zu einem solchen kommen, kann das fatale Konsequenzen haben. In einer Kombination von Unglück und Geschwindigkeit verlor der US-amerikanische Eishockeyspieler Adam Johnson am Samstag bei einem Spiel der britischen EIHL sein Leben. Johnson war vom Schlittschuh eines Gegenspielers unglücklich am Hals getroffen worden. Nur Augenblicke später färbte sich das Eis blutrot. In den Morgenstunden des nächsten Tages dann die Schocknachricht: Adam Johnson ist seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.