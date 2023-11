Wenn die Ferien unmittelbar vor der Türe stehen, man sich schon unter Palmen und am Sandstrand wähnt, droht die Produktivität zu sinken. Der KAC hingegen sollte mental so stark sein, nicht vor dem Läuten die Pause zu beginnen. So will man in den letzten beiden Partien vor dem International Break noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Am Freitag in Asiago, aber vor allem im Derby gegen den VSV am Sonntag. Speziell, weil die oberste Prämisse des Tabellenfünften lautet: So viele Punkte wie möglich einzuheimsen. Dass die Rotjacken gegen Bozen (1:2) leer ausgegangen waren, gehört nicht zum Teil des hauseigenen Plans.