Ein bewegender Abend fand am vergangenen Freitag in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena statt, als der EC KAC mit 4:1 gegen Graz siegte. Denn in der „Stiege 19“ standen nicht nur eingefleischte Anhänger der Rotjacken, sondern die Ehrengäste vom SOS Kinderdorf Moosburg – Rica, Tabea, Sara und Raphaela. Die Kinder erhielten eine herzliche Aufnahme in der Fan-Gemeinschaft und Unterstützung von Seiten des KAC und dem Restaurant „Frankie’s“ in Form von Goodie-Bags und Verpflegung

John Patrick Platzer, Präsident des Vereins „Soldaten mit Herz“, initiierte den Hallen-Besuch: „Solche Momente sind von unschätzbarem Wert, nicht nur für die Kinder und ihre Betreuer, sondern auch für den Zusammenhalt von Vereinen. Sie erinnern uns daran, wie wichtig Solidarität und Herzlichkeit in unserer Gesellschaft sind.“ Hans Radl, Vereinsobmann von „Stiege 19“, war ebenfalls begeistert: „Wir sind fest davon überzeugt, dass der Sport Menschen zusammenbringt und unsere gemeinsame Liebe für den KAC eine starke Verbindung zwischen uns allen schafft.

Weitere Aktionen geplant

Das haben wir den Kindern eindrucksvoll bewiesen.“ Die „Soldaten mit Herz“ und „Stiege 19“ sind entschlossen, die nächsten Jugendlichen vom SOS-Kinderdorf schon im November zu einem Heimspiel einzuladen.