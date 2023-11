Insgesamt fünf Spiele wurden in Kärntens höchster Eishockey-Spielklasse bisher ausgetragen, fünf von sieben Vereinen haben bereits ihre Duftmarke in der Liga hinterlassen. Vor allem die Steindorfer wurden in den ersten beiden Partien ihrer Favoritenrolle gerecht, lachen nach klaren Siegen gegen Spittal (6:3) und Althofen (5:1) ungeschlagen von der Tabellenspitze. Liganeuling Ferlach musste hingegen in seinen zwei Spielen Lehrgeld zahlen, verlor sowohl gegen Althofen (1:13) als auch gegen Spittal (3:7) klar.