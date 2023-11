Im Eishockey gilt die Schweiz als eine große Oase. Die Liga wird von der NHL als ernsthafter Spielplatz für junge Talente bzw. Drafts akzeptiert. Andererseits zieht es arrivierte NHL-Veteranen zu den Eidgenossen. Infrastrukturell und substanziell gibt es derzeit keine wohl bessere Spielklasse in Europa (moderne Arenen, umfangreiches Marketing, Berichterstattung in den Medien, Stellenwert in der Bevölkerung). Und durch die Nähe zu Österreichern (auch hinsichtlich Ausbildungs-Lizenzen) hat rot-weiß-rot eine nicht unwesentliches Exklave.