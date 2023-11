Marcel Rodman ist der neue VSV-Headcoach. Wie von der Kleinen Zeitung berichtet, übernimmt der 42-jährige Slowene das Traineramt von Rob Daum, der kurzzeitig im Jahre 2020 und seit 2021/22 als Trainer auf der Kommandobrücke der „Adler“ stand. Sein Vertrag beim VSV läuft vorerst bis zum Saisonende. Zudem übernimmt Goalie-Coach Patrick Machreich bis auf Weiteres auch die Aufgaben des Assistant-Coaches.

VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald: „Die Leistungen zuletzt waren unbefriedigend. Wir haben rasch gehandelt, um den augenscheinlichen Abwärtstrend zu stoppen. Die Mannschaft hat sich zudem mit dem System von Daum nicht entsprechend identifizieren können.“ Man glaube, so Rauchenwald, dass Marcel Rodman „der richtige Mann ist und unserem Spiel wieder mehr Identität, mehr Schnelligkeit und auch die nötige taktische Variabilität“ verleiht. „Wir haben zweifelsohne sehr gute Spieler, jetzt gilt es, eine sehr gute Mannschaft zu formen!“

Marcel Rodman ist seit dem Jahre 2021 als Assistant-Coach bei den Blau-Weißen tätig. Davor sammelte er bereits Erfahrung als Coach unter anderem als Co-Trainer bei Medvescak Zagreb sowie als Headcoach in Jesenice und in der slowakischen Liga bei DVTK Jegesmedvek. Als Spieler kann Marcel Rodman auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken: Gedraftet vom NHL-Klub Boston Bruins, Meister in der DEL2 mit den Bietingheim Steelers – außerdem spielte er in der DEL (Schwenningen und Krefeld) sowie bei Medvescak Zagreb in der KHL.

„Grundsätzlich bin ich stolz darauf, schon zweieinhalb Jahre in Villach tätig zu sein. Von Rob Daum habe ich viel gelernt. Und es freut mich umso mehr, dass der Vorstand des VSV mir das Vertrauen schenkt“, sagte Rodman, der mit den bewährten Tugenden aus der Villacher Stadthalle wieder eine Festung machen will. „Die Gegner müssen wieder richtig Respekt vor uns haben.“