Richtungsentscheidungen von Parteien sind auch eine Wette auf Stimmenmaximierung. Das war auch bei der Qual der Vorsitzwahl in der SPÖ zwischen Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler der Fall. Die Wette hat die Sozialdemokratie am Sonntag verloren. Sie gewann zwar ein Mandat, bei den Stimmenanteilen lagen die Roten aber sogar einen Hauch hinter dem historisch schwächsten Ergebnis von 2019.

Das Versprechen war ein anderes: Mit dem Arbeiterkind Babler wollte man frühere Hackler zurückholen, gewann aber nur in den Städten von den Grünen. Der prononciert linke Kurs sollte enttäuschte Ex-Genossen wieder an die SPÖ binden – keine andere Partei verlor laut Wählerstromanalysen so viel an das Nichtwählerlager. Der Versuch der Repolitisierung der Partei nach der kurzen Ära Rendi-Wagner traf selbst innerhalb der SPÖ nur bei einem Teil der Mitglieder einen Nerv.

Die SPÖ steht nun vor drei Szenarien: Sie kann wieder zur Regierungspartei werden (mit ÖVP, Neos oder Grünen), erneut in Opposition (bei Blau-Türkis) oder gleich wieder in einem Wahlkampf landen (Neuwahl). Nur in einem Fall dürfte Babler in Zukunft eine Rolle spielen: auf der Oppositionsbank. Andernfalls wird es eine Neuaufstellung geben. Bei einer Regierungsbeteiligung wird dies schleichend passieren und das Team um Babler, sofern er überhaupt selbst Minister werden sollte, perspektivisch zusammengestellt.

Das Problem für die langjährige Kanzlerpartei: Es gibt kein klares Machtzentrum mehr, das derzeit strategische Entscheidungen wie jene um den Vorsitz treffen könnte. Ein Überblick.

1. Die Mitglieder

Durch die Organisationsreform hat die SPÖ ihren Mitgliedern einen Hebel in die Hand gegeben, die Parteispitze mitzubestimmen. Es gibt Wege, eine Direktwahl (und damit auch die Abwahl) des Vorsitzenden zu erzwingen, allerdings hat die parteiinterne Auseinandersetzung vor einem Jahr derart tiefe Wunden hinterlassen, dass dies in der gegenwärtigen Situation keine Option ist.

Sollte sich während der kommenden Legislaturperiode die SPÖ neu aufstellen, müssen die Mitglieder auch nicht zwingend eingebunden werden. Das Statut sieht auch vor, dass nur der Parteitag die Entscheidung trifft, sollte es nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den Vorsitz geben. Dazu müsste sich aber erst eine Persönlichkeit herauskristallisieren.

2. SPÖ Wien

Die Wiener SPÖ ist groß genug, um selbst mit internen Gravitationskräften gut beschäftigt zu sein, speziell zwischen inneren und äußeren Bezirken. Bürgermeister Michael Ludwig, der sich einst auch in einer Mitgliederbefragung hat durchsetzen müssen, jongliert zwar nicht ungeschickt, aus den Bundesgremien hat er sich aber zurückgezogen. Wien bleibt dennoch ein Faktor, allein aufgrund seiner Größe und Historie. Bei Personalentscheidungen in jüngerer Vergangenheit haben sich die Wiener selten durchsetzen können, allerdings war die Landesgruppe (weitgehend) geschlossen, Rendi-Wagners Dauerrivale Doskozil auf dem Parteitag 2023 zu verhindern. Kommendes Jahr wählt auch die Bundeshauptstadt Wien, eine Abmontage Bablers, der in den meisten Bezirken der Stadt zulegte, könnte Michael Ludwig schaden.

3. Hans Peter Doskozil

Im Frühling 2023 hatte sich Hans Peter Doskozil, nach Jahren der öffentlichen Kritik, nach vorne gewagt und sich um die Parteiführung beworben. Sein Argument: Unter ihm könne die SPÖ zur FPÖ abgewanderte Wähler zurückholen und nur so könnte man die seit 1983 bestehende Mehrheit rechts der Mitte im Nationalrat brechen. Nach der knappen Niederlage gegen Babler zog sich Doskozil zurück – für immer. Deshalb ist er auch kein Faktor mehr für die Bundespartei. Für Doskozil geht es derzeit ausschließlich um die Landtagswahl Ende Jänner 2025. Holt er dort erneut die Absolute, könnte seine Stimme innerhalb der SPÖ wieder gewichtiger werden. Bei der Nationalratswahl aber verlor die SPÖ im Burgenland mehr als zwei Prozentpunkte und stürzte sogar auf Rang drei ab.

4. Die Gewerkschaften

Die Gewerkschaften in der SPÖ (FSG) gelten als flexibel – solange sie ihre Interessen durchbringen können. Sie verteidigten Pamela Rendi-Wagner gegen parteiinterne Kritik, dafür übernahm diese häufig Forderungen der Gewerkschaft. Beim Match um den Vorsitz unterstützte die FSG Rendi-Wagner, übersiedelte aber nach deren Ausscheiden zu Babler. Alfred Gusenbauer hatte die Gewerkschafter einst von den Wahllisten gestrichen, unter Babler kandidierten die Chefs von drei Teilgewerkschaften (Reinhold Binder, Josef Muchitsch und Barbara Teiber) an vorderer Stelle. Bablers Überlegungen, nach dem mageren Wahlergebnis vielleicht doch wieder in Opposition gehen zu wollen, wurden von der Gewerkschaft rasch abgeräumt. In einer Regierung werden sie wohl, wie immer, das Sozialministerium besetzen.

5. Die Landesgruppen

Mit Ausnahme des Burgenlandes wollen die Landesgruppen die SPÖ in einer Regierung sehen. Obwohl einige Strategen in Wien mit einer blau-türkisen Bundesregierung als idealem Außenfeind für die Gemeinderatswahl 2025 liebäugeln sollen – 2001 und 2005 unter Schwarz-Blau holte die SPÖ die Absolute – dürften die faktischen Nachteile einer solchen Koalition für Wien überwiegen. Bei einer Regierungsbeteiligung können die roten Landesgruppen wieder stärker Einfluss auf den Bund nehmen und zudem auch personell mitreden. Die Wiener könnten Finanzstadtrat Peter Hanke in die Regierung entsenden, dessen Verhältnis mit Bürgermeister Ludwig als nicht friktionsfrei gilt. Niederösterreichs Sven Hergovich werden auch bundespolitische Ambitionen nachgesagt.