Es gibt erstaunlicherweise noch immer Bableristi, die ganz fies finden, dass das SPÖ-Ergebnis als Debakel dargestellt werde, wo doch ihr Held mit dem linken Kämpferherz so gut wie nichts verloren habe und die ÖVP so viel. Ja, eh, aber die abgestrafte Volkspartei ist halt noch immer ungefährdeter Zweiter und noch immer so robust, dass gegen sie keine Regierung gebildet werden kann und noch immer so stark, dass sie zwei Optionen hat, den Kanzler zu behalten. Sie ist zwar dem Untergang geweiht, wenn sie keine andere Botschaft aus dem Ergebnis herausliest als die Perspektive des Machterhalts, aber ihre Ausgangslage nach dem Wahlsonntag ist nun einmal luxuriös verglichen mit der der Babler-SPÖ, die abhängig von der Gunst der ÖVP ist, um wieder mitregieren zu dürfen.