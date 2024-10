Man würde einiges dafür geben, könnte man sich heute hinter die Tapetentür der Hofburg schleichen und lauschen, was dort am frühen Nachmittag besprochen wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat FPÖ-Chef und Wahlsieger Herbert Kickl als Erstes zu sich gebeten, um Positionen und mögliche Mehrheiten abzufragen. Wie gut das Gesprächsklima der beiden ist, bleibt abzuwarten. Van der Bellen hatte Kickl (auf Vorschlag des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz) als Innenminister des Amtes enthoben, dieser wiederum fand für das Staatsoberhaupt in der Vergangenheit wenig schmeichelhafte Worte. Eines steht jedoch schon jetzt fest: Sollte es eine Regierung mit blauer Beteiligung geben, wird Kickl Teil davon sein.

Die Freiheitlichen danken ihrem streitbaren Chef den Wahlsieg mit hermetischer Geschlossenheit und der Zusicherung, lieber in Opposition zu verweilen, als Kickl fallen zu lassen. Erfolg ist bekanntlich der beste Kleber für die eigenen Reihen, die SPÖ kann von dessen Abwesenheit ein Lied singen. Dennoch liegt es nun an den Roten, ob sie ihr zentrales Wahlversprechen einlösen: eine blaue Regierungsbeteiligung zu verhindern.

ÖVP-Fokus auf den Kanzlersessel

Wir wählen bekanntlich keine Koalitionen, sondern Mehrheiten und die dürfen auch abseits des Wahlsiegers gesucht werden. Ob eine solche auch gefunden werden kann, hängt maßgeblich davon ab, ob es die SPÖ in den nächsten Wochen und Monaten schafft, sich als regierungsfähige Partnerin zu präsentieren. Der Statuten-geschützte Chef Andreas Babler wurde von seiner Partei mit dem Beistellen erfahrener Genossinnen und Genossen quasi „besachwaltet“, um zu verhindern, dass er auf für die ÖVP unüberwindbaren Forderungen beharrt und voreilig vom Verhandlungstisch aufsteht. Amtsbekannte Kritiker verhalten sich auffällig ruhig, weil auch sie endlich wieder die Morgenluft einer roten Regierungsbeteiligung wittern. Schafft die Partei jetzt keine Einigkeit, sind auch Bundeskanzler Karl Nehammer die Hände gebunden.

Dabei ist die ÖVP topmotiviert, eine Große Koalition oder Dreier-Variante zu schaffen. Weniger, um Kickl zu verhindern, sondern um nicht den der Partei so heiligen Kanzlersessel abtreten zu müssen. Nur auf ihm verspricht man sich ein langfristiges Wiedererstarken. Sollten die Gespräche mit der SPÖ scheitern, müsste man Nehammer wohl durch jemanden ohne blaue Berührungsängste ersetzen, der aus einem der drei Bundesländer kommen könnte, in denen man mit den Freiheitlichen zusammenarbeitet. Die FPÖ will etwaige Verhandlungen jedenfalls ernsthaft angehen, wird versichert. „Wenn man es wirklich will, einigen wir uns innerhalb von zwei Wochen“, raunte kürzlich ein hochrangiger Funktionär. Ähnlich dürfte heute wohl auch Kickl hinter der Tapetentür argumentieren. Dass es Van der Bellen diesmal jedoch nicht um Schnelligkeit geht, hat er bereits klargestellt. „Wenn das Zeit braucht, dann ist es gut investierte Zeit.“ Und Zeit hat die FPÖ.