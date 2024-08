Rund sechs Wochen vor der Nationalratswahl zeigt der Wahltrend der Austria Presseagentur nach wie vor wenig Bewegung. Die FPÖ wird klar, wenn auch bei unter 30 Prozent, auf Platz eins ausgewiesen, die ÖVP liegt vor der SPÖ auf Platz zwei, Neos und Grünen matchen sich um den vierten Platz bei jeweils knapp unter 10 Prozent.

In den Wahltrend der APA fließen alle veröffentlichten Umfragen, aus diesen wird dann ein Durchschnitt gezogen. Demnach liegt die FPÖ bei 27 Prozent, die Kanzlerpartei ÖVP bei 23,2 Prozent, die SPÖ bei 22,1 Prozent. Auffallend ist, dass es bei Umfragen nach der EU-Wahl zu leichten Verschiebungen gekommen ist. Seither liegt die ÖVP in allen Befragungen vor der SPÖ, jedoch zumeist innerhalb der Schwankungsbreite.

Grünen und Neos liegen ebenfalls in so gut wie allen Umfragen so eng beisammen, dass ein klarer Trend zugunsten einer der beiden Parteien nicht seriös zu bestimmen ist. Im Fall von Unique Research (1000 Befragte) liegen beide Parteien sogar gleichauf. Die bundesweit antretende Bierpartei wird über der Vier-Prozent-Hürde, die KPÖ darunter angegeben. Die Liste Madeleine Petrovic und die Liste Keine von denen wurden bisher nicht abgefragt.

Die aktuellste Umfrage, die im Wahltrend-Monitor der APA aufscheint, wurde noch im Juli durchgeführt.