Mit seinem „krassen Fehlverhalten“ habe der grüne Koalitionspartner nun „sein wahres Gesicht gezeigt“, zischt Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer in die Kameras. Dass Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, ohne Zustimmung der ÖVP und sieben der neun Bundesländer, für die nötige Mehrheit in Brüssel gesorgt hatte, die das EU-Renaturierungsgesetz auf den Weg brachte, ließ die ÖVP wütend zurück. Nehammer kündigte eine Nichtigkeitsbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof und eine Amtsmissbrauchsklage gegen Gewessler an, eine Aufkündigung der Koalition verneinte er jedoch. Man wolle kein Chaos stiften.