Gesetzes- und Verfassungsbruch: Für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) war schnell klar, worauf die Ankündigung von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hinauslief, im EU-Rat der Umweltminister für das EU-Renaturierungsgesetz zu stimmen. Deren Ja stürzte die Koalition in die bisher schwerste Krise unter Kanzler Karl Nehammer.

Dabei versuchte die ÖVP bis zum Schluss, diesen Schritt zu verhindern und will nun per Nichtigkeitsbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof und per Strafanzeige wegen Amtsmissbrauch weiter dagegen vorgehen. Was braucht es mehr, um das Ende dieser Koalition zu erklären?

ÖVP im strategischen Dilemma

Doch genau der finale Satz ist am Montag nicht gefallen. Zu viel bindet die beiden bis zum Wahltag zusammen. Tatsächlich lassen sich Nichtigkeitsbeschwerde wie Strafanzeige als Versuche werten, den Bruch zu vermeiden. Andernfalls würde die ÖVP mit Ministeranklage und Misstrauensantrag auffahren. Doch dazu müsse die ÖVP gemeinsame Sache mit der Kickl-FPÖ machen. Auch die Länder- und Bündevertreter hielten sich zurück. Zwar sprach der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) von einem „gefährlichen Spiel mit geltendem Recht“, konkrete Konsequenzen forderte er nicht.

Interesse, die Lage zu beruhigen, haben auch die Grünen. Gewessler hat der Partei einen wertvollen Erfolg beschert. Entsprechend euphorisch kommentiert die grüne Prominenz von Parteichef Vizekanzler Werner Kogler abwärts deren Ja. Auf die Empörung und rechtlichen Schritte der ÖVP reagierten die Grünen dagegen demonstrativ entspannt. Einerseits bezog sich das auf die Koalition, die ganz normal weitergehen werde. Andererseits sehen die Grünen aber auch keine juristische Gefahr für Gewessler, da jeder Schritt per Gutachten abgesichert worden sei.

Nehammer

Am späten Nachmittag meldete sich der Kanzler aus Brüssel zu Wort. Er bezeichnete Gewesslers Vorgehen als „schweren Vertrauensbruch“, doch er werde die Koalition nicht beenden, um das Chaos eines freien Spiels der Kräfte im Nationalrat zu verhindern. Doch klar sei: Die Grünen hätten ihr wahres Gesicht gezeigt.

Was bleibt? Die Erkenntnis, dass Österreich über keine allgemein akzeptierten Mechanismen zur innerstaatlichen Willensbildung verfügt. Das ist für einen EU-Staat aber unerlässlich, will er ernst genommen und die nationalen Interessen vertreten.