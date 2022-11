Tritt er noch einmal an? Joe Biden, der älteste Präsident, den die USA jemals hatten – am 20. November feiert er seinen 80. Geburtstag – hat die Nachwahlen zum Kongress halbwegs unbeschädigt überstanden. Ein glorioser Sieg war es aber auch nicht. In einer Umfrage der New York Times wollten schon im Juli 64 Prozent der Demokraten einen anderen Kandidaten als Präsident im Wahljahr 2024. Heute wollen nach einer CNN-Umfrage nur noch 30 Prozent der Wähler, dass Biden noch einmal antritt; historisch ein einmalig niedriger Wert.