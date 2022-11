Bei den Young Republicans in Bayside, ein gepflegter Vorort am östlichen Ende von New York, weit, weit entfernt von den Hochhäusern von Manhattan, ist die Stimmung gut. In der Trattoria 35 stehen sie an der Bar und dem italienischen Buffet. Rockmusik dröhnt, ein paar Leute tanzen; ein Großbildfernseher spielt die Wahlergebnisse ein. Es läuft Fox News, der rechte Kabelnachrichtensender, der ein hoffnungsfrohes Bild malt. Es sieht gut aus für viele Republikaner. Sarah Huckabee Sanders wird neue Gouverneurin von Arkansas, wo schon ihr Vater regierte. Und Herschel Walker, der umstrittene ehemalige Footballprofi, führt vor Raphael Warnock, seinem Rivalen um einen Senatssitz in Georgia. Aber nur ganz knapp.